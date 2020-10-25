شكرا لقرائتكم خبر عن «قناص البافاري» أول لاعب يسجل 10 أهداف في 5 جولات بالدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكواكا» للاحصائيات، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني «بوندزليجا» يصل إلى 10 أهداف خلال أول 5 جولات من عمر المسابقة.

وكان المهاجم البولندي، هو أول لاعب في تاريخ البوندزليجا الموسم الماضي، يسجل 10 أهداف في أول 6 جولات.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في شباك آينتراخت فرانكفورت، أمس السبت، على ملعب أليانز آرينا، ضمن مباريات الجولة الخامسة للبوندزليجا.