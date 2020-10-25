شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي لتحفيزهم على الفوز باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مسئوولو النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، مبلغ قدره 15 مليون جنيه للجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، واللاعبين في حالة الفوز باللقب الإفريقي بعدما تأهل الفريق إلى الدور النهائي للبطولة.
وينتظر أن يجتمع الخطيب مع اللاعبين من أجل تحفيزهم للفوز باللقب الأفريقي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي لتحفيزهم على الفوز باللقب الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.