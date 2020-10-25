شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي لتحفيزهم على الفوز باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مسئوولو النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، مبلغ قدره 15 مليون جنيه للجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، واللاعبين في حالة الفوز باللقب الإفريقي بعدما تأهل الفريق إلى الدور النهائي للبطولة.

وينتظر أن يجتمع الخطيب مع اللاعبين من أجل تحفيزهم للفوز باللقب الأفريقي.