شكرا لقرائتكم خبر عن بريمن يستعيد مهاجمه بعد انتهاء الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فيردر بريمن، أن مهاجم الفريق تاهيث تشونج، بإمكانه أن يغادر الحجر الصحي، ويكون جزءا من الفريق الذي يواجه هوفنهايم، اليوم الأحد.

وطلبت السلطات الصحية في البداية دخول تشونج العزل لمدة أسبوعين، لأنه تشارك الغرفة، الأسبوع الماضي، مع زميله بالفريق فليكس أجو، الذي أصيب بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي.

وجاء الطلب لأن أجو لم تظهر عليه أي أعراض، وهو ما يعني وفقا لقواعد الصحة المحلية، أن يتم تتبع كل من تواصل معه خلال فترة 7 أيام.

وذكر بريمن أن أعراض المرض تطورت لدى أجو وهو ما قلل من تتبع من تواصل معه لمدة 48 ساعة فقط، وهو الأمر الذي يتيح لتشونج العودة للمشاركة في المباريات.