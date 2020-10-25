شكرا لقرائتكم خبر عن بريمن يستعيد مهاجمه بعد انتهاء الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فيردر بريمن، أن مهاجم الفريق تاهيث تشونج، بإمكانه أن يغادر الحجر الصحي، ويكون جزءا من الفريق الذي يواجه هوفنهايم، اليوم الأحد.
وطلبت السلطات الصحية في البداية دخول تشونج العزل لمدة أسبوعين، لأنه تشارك الغرفة، الأسبوع الماضي، مع زميله بالفريق فليكس أجو، الذي أصيب بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي.
وجاء الطلب لأن أجو لم تظهر عليه أي أعراض، وهو ما يعني وفقا لقواعد الصحة المحلية، أن يتم تتبع كل من تواصل معه خلال فترة 7 أيام.
وذكر بريمن أن أعراض المرض تطورت لدى أجو وهو ما قلل من تتبع من تواصل معه لمدة 48 ساعة فقط، وهو الأمر الذي يتيح لتشونج العودة للمشاركة في المباريات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر بريمن يستعيد مهاجمه بعد انتهاء الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.