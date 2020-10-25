شكرا لقرائتكم خبر عن «أخلاقي لا تسمح».. مرتضى منصور يكشف سبب ترحيبه بتأجيل ‏مباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أخلاقه لم تسمح له أن يلعب فريقه أمام الرجاء البيصاوي المغربي، في ظل معاناة الأخير من عدد كبير بإصابات كورونا بين صفوفه.

وأوضح مرتضى في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «أخلاق رئيس نادي الوطنية والكرامة لا تسمح له بالمشاركة أمام فريق يعاني من إصابات».

وتسائل مرتضى: «هو من الأخلاق أني ألاعبهم وأخلص عليهم وهما تعبانين؟».

وأشار رئيس الزمالك إلى أن التأجيل يعود على النفع بالفريق الأبيض لاستعادة نجومه المصابين أمثال فرجاني ساسي ومحمود علاء وشيكابالا.

وكان كاف قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى مطلع نوفمبر المقبل بملعب القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث حسم بطل مصر موقعة الدار البيضاء بهدف نظيف ذهاباً.

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