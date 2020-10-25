شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج: ليفاندوفيسكي أفضل مهاجم في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، على زميله النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الذي سجل ثلاثية خلال الفوز على آينتراخت فرانكفورت (5/0)، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني.
وعزز ليفاندوفيسكي بذلك موقعه، في صدارة هدافي البوندزليجا هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 10 أهداف.
وبات البولندي مرشحا للنجاح في تحطيم الرقم القياسي، الذي احتفظ به النجم السابق جيرد مولر لفترة طويلة، والمتمثل في تسجيله 40 هدفا في البوندسليجا، خلال موسم واحد، وذلك في 1972.
وقال بواتينج عقب المباراة: «يمكنكم أن تروا في كل لقاء، كم يكون صعبا أن يتصدى له ليفاندوفيسكي الدفاع إنه يعد أفضل مهاجم في العالم».
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