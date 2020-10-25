شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: قادرون على حصد الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه جاهز لمواجهة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي اليوم الأحد. وقال مدرب بيراميدز للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»: «لدينا كل ما يلزم للفوز باللقب، لاعبو بيراميدز في أفضل حال وإدارتنا تدعمنا بكل الطرق». وأَضاف: «آمل أن يكون الكأس هو النهاية السعيدة لهذه القصة ونتوج باللقب لأول مرة في مشوارنا». وأشار إلى أنه واثق في لاعبي فريقه وقدرتهم على تحقيق لقب الكونفيدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي. وتابع: «المهمة ستكون صعبة ولكنني أثق في لاعبي بيراميدز.. قدمنا مباراة جيدة للغاية أمام حوريا الغيني بدور الأربعة وفزنا بشكل مستحق وأعتقد أن بركان منافس جيد وقوي». واختتم تشاتشيتش: «إذا لعبنا بنفس الطريقة التي ظهرنا بها في نصف النهائي، أعتقد أن فرصتنا في الفوز بالكأس ستكون كبيرة». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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