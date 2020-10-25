ويستهام يخطف نقطة تاريخية أمام جوارديولا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ المدير الفني لمانشستر سيتي الإسباني جوسيب جوارديولا على سجله خاليا من الهزائم في مواجهة ويستهام وقاد فريقه إلى تعادل ثمين 1-1 مع مضيفه ويستهام على استاد لندن الأولمبي أمس في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وواصل ويستهام صحوته، حيث حقق التعادل الثاني على التوالي بعد انتصارين متتاليين ليعوض هزيمته في أول مباراتين خاضهما في المسابقة هذا الموسم.

وأنهى ويستهام الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة 18.

ورد مانشستر سيتي في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق البديل فيل فودين في الدقيقة 51.

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والتعادل هو الأول مقابل 8 انتصارات لمانشستر سيتي في المباريات التي خاضها الفريق بقيادة جوارديولا في مواجهة ويستهام بالدوري الإنجليزي منذ تولى جوارديولا تدريب الفريق في صيف 2016.

كما قاد جوارديولا الفريق لانتصارين آخرين على ويستهام، أحدهما في كأس الاتحاد الإنجليزي والآخر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولم تغير نتيجة التعادل أمس من وضع الفريقين في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي، حيث رفع ويستهام رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر سيتي.