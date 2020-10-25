شكرا لقرائتكم سموحة: غير مهتمين باستعارة صالح جمعة من الأهلي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق السكندري، استعارة صالح جمعة من صفوف النادي الأهلي قائلا :" غير مهتمين باستعارة صالح جمعة من الأهلي في الموسم الجديد وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة".

أضاف عامر خلال تصريحات تلفزيونية:"صالح جمعة لاعب جيد وكبير ولكن لم نطرح استعارة اللاعب في الموسم المقبل وعلمت أن صالح في حسابات موسيماني وسيقوم بالدفع به في المباراة المقبلة".

تحدث رئيس نادي سموحة، موقف ثلاثي النادي الأهلي صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم قائلا:" محمد عبدالمنعم واحد من أفضل العناصر وسيكون أفضل مساك في مصر خلال السنوات المقبلة والأهلي لم يبلغنا باستعادة صلاح محسن وناصر ماهر في نهاية الموسم ولكن بطبيعة الحال هم سيعودون للأهلي مع نهاية الإعارة ولكن نرحب ونتمنى استمرارهم في صفوف فريقنا بالموسم الجديد".

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أكد المهندس " تعاقدنا مع السوداني أطهر الطاهر رسميا وهو لاعب متميز وسيكون إضافة قوية للفريق واللاعب سيصل إلى القاهرة غدًا من أجل الإنضمام إلى صفوف نادي سموحة بعد إنهاء كافة التعاقدات".

واصل رئيس نادي سموحة:"الأهلي والزمالك جددوا مفاوضاتهم لضم حسام حسن عن طريق وكلاء لاعبين وحسام حسن أفضل مهاجم في مصر بالوقت الجاري ونرفض فكرة إعارته خوفًا من إصابته".