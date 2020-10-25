شكرا لقرائتكم أبو مسلم: الرجاء سيلجأ لأساليب"غير فنية" للفوز على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أنه لو كان الزمالك بدلا من الرجاء لما تأجلت المباراة بينهما مضيفا:" ابد من وجود لوائح وقوانين لإدارة المسابقات الأفريقية".

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "مواجهة الزمالك والرجاء صعبة والفوز ذهابا ليس مقياسا، كما أن الرجاء يعلم بقوة الزمالك فنيا ولذلك سيلجأ لأساليب أخرى غير فنية

أكد أبو مسلم أن موسيماني هو الأفضل للأهلي في الوقت الحالي مواصلا:" موسيماني الأفضل للأهلي لتحقيق هدف الحصول على لقب دوري الأبطال كما أنه يعلم قيمة الأهلي عكس فايلر الذي لم يكن مستوعبا ذلك".

Advertisements

أكد لاعب الأهلي السابق، أن بيراميدز يملك خبرات كبيرة رغم حداثة الفريق مكملا:" بيراميدز يمثل مصر في الكونفدرالية وأتمنى حصده اللقب الأفريقي لكن مدرب بيراميدز لا يتناسب مع طموح النادي وحجم ما ينفقه الفريق".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل.