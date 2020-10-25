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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة من المسابقة
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة من المسابقة حيث يتربع عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا يليه والتير بواليا لاعب الجونة برصيد 12 هدفا ثم يحل في المركز الثالث محمد شريف لاعب إنبي بذلت الرصيد من الأهداف.
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة من المسابقة
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة من المسابقة حيث يتربع فريق الأهلى على الصدارة برصيد بعدما حسم اللقب للمرة الـ42 تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد ويصارع على الوصافة مع بيراميدز الذى يقع في المركز الثالث علما بأن الزمالك سيخصم منه 3 نقاط آخر الموسم بسبب انسحابه من مباراة القمة أمام الأحمر.
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة من المسابقة
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة من المسابقة وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 على النحو التالي:
-الاثنين 26 أكتوبر:
الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م )
-الخميس 29 أكتوبر:
أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م )
الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م )
-الجمعة 30 أكتوبر:
إنبي مع طنطا ( 3 م )
الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م )
المصري مع وادي دجلة ( 8 م )
-السبت 31 أكتوبر:
سموحة مع اف سي مصر ( 3 م )
بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م )
طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )
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