شكرا لقرائتكم مرتضى: الإسماعيلي فريق كبير والزمالك يتعامل مع المباريات خطوة بخطوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإسماعيلي فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار وعلى أعلى مستوى.
وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "بمشيئة الله سنحقق الفوز على الاسماعيلي ونضمن الوصافة، ثم سنفكر في مباراة الرجاء بعدها".
وأوضح: "نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة وسنغلق صفحة الاسماعيلي فور انتهاءئ المباراة من أجل موقعة الرجاء".
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