شكرا لقرائتكم مرتضى: الإسماعيلي فريق كبير والزمالك يتعامل مع المباريات خطوة ‏بخطوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإسماعيلي ‏فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار وعلى أعلى مستوى.‏

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وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: "بمشيئة الله سنحقق الفوز على الاسماعيلي ‏ونضمن الوصافة، ثم سنفكر في مباراة الرجاء بعدها".‏

وأوضح: "نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة وسنغلق صفحة الاسماعيلي ‏فور انتهاءئ المباراة من أجل موقعة الرجاء".‏