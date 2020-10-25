شكرا لقرائتكم الرجاء: قرار تأجيل مواجهة الزمالك في محله ولدينا 16 حالة إصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سعيد وهبى المتحدث الرسمى لنادى الرجاء المغربي، عن مستجدات إصابة لاعبى فريقه بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك، وقال سعيد وهبى لقناة أون تايم سبورتس 2: "للأسف تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين صفوف الرجاء ليصل إجمالى الحالات إلى 16 حالة بين اللاعبين".

وتابع المتحدث الرسمى للنادى المغربى تصريحاته قائلا: "ولكن حتى الآن لم يكتمل شفاء أى لاعب، مضيفا أن الفريق بالكامل لاعبين وجهاز فنى وإدارى فى الحجر الصحى فى المغرب وممنوعين من السفر.

وأضاف أن قرار تأجيل مواجهة الزمالك حتى 1 نوفمبر هو قرار سليم وفى محله، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون فريقه جاهزا للمباراة المرتقبة.

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وأردف: "الفريق سيخضع لمسحة طبية يوم الأحد وأخرى يوم الثلاثاء وبعد ظهور النتيجة سنعرف ما هو موقف الفريق من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك".

وتابع" موقفنا سليم ونمتلك مستندات من المؤسسات الرسمية المغربية بصحة موقف الفريق وكنا نريد مواجهة الزمالك يوم 24 أكتوبر بدليل حجز الطائرة الخاصة وفندق الإقامة فى مصر فى هذه الفترة الزمنية"، مضيفا:" نحتاج اسبوعا على الأقل للتعافى من فيروس كورونا بالنسبة للاعبين".

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) فى وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل