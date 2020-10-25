شكرا لقرائتكم نجم الأهلي يدعو لمبادرة التفاف بين جماهير الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، إلى مبادرة لتوحيد جماهير القطبين حال تأهل الزمالك لنهائي أفريقيا، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة أن تهيئ الظروف لحالة من الود والحب بين جماهير الأهلي والزمالك وأن تكون قمة النهائي في استاد القاهرة مواجهة كروية تلعب على أرض الميدان ويفوز بها من يستحق مثلما كان كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة أمس السبت، ومؤكدأ على أنه سيشجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباراة الرجاء المغربي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات خلال برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة "أون تايم سبورت": "بالتأكيد سأشجع الزمالك أمام الرجاء المغربي وأختلف مع الزملاء الذين لا يشجعون الأبيض، يجب مساندة الزمالك في إفريقيا من مشجعي الأهلي ومساندة الأخير أيضًا من مشجعي الأبيض".

واضاف: "نريد النهائي يكون مصري هذا شرف كبير أن نتسيد إفريقيا، أتمنى التوفيق لنادي بيراميدز أيضا ويفوز على نهضة بركان المغربي ويتوج ببطولة الكونفدرالية".

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وأشاد نجم الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة الوداد المغربي.

وتابع:"الأهلي ظهر بمستوى مميز للغاية في مباراتي الوداد المغربي"، مضيفا:"الأهلي فرط في تحقيق فوز كبير على الوداد بالأمس، حيث كان مم الممكن ان ينهي المباراة بستة أهداف".

وختم:"شخصية الأهلي ظهرت مع موسيماني، حيث نجح المدرب الجنوب افريقي في إعادة ترتيب الاوراق داخل الفريق".