شكرا لقرائتكم سفير مصر في المغرب: لا يوجد حالات كورونا في بيراميدز قبل مواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، عن أخر الاستعدادات لفريقي بيراميدز ونهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية الإفريقية قائلا:" الفريقان يتدربان بشكل جيد والأمور مستقرة بشكل كبير وخاصة بشأن إصابات فيروس كورونا ولا يوجد حالات كورونا في بيراميدز قبل مواجهة نهضة بركان ".

تحدث، سفير مصر بالمغرب، عن موعد سفر نادي الرجاء إلى القاهرة من أجل مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا:" الرجاء أجرى مسحة كورونا تحدد نتيجتها موعد سفرة للقاهرة قبل مواجهة الزمالك والمقرر لها يوم 1 نوفمبر المقبل".

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين بيراميدز ونظيره نهضة بركان المغربي،في العاشرة مساء الأحد، وذلك في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدراليةووصل بيراميدز إلى النهائي بعدما عبر عقبه فريق حوريا الغيني بالفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وظهر الفريق المصري بشكل مميز وقوي في اللقاء مما استحق بكل جدارة الوصول إلى المباراة النهائية، التي ستكون صعبة جدًا بالنسبة لهم نظرًا لقوة المنافس.موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدراليةبيراميدز الذي يشارك لأول مرة في كأس الكونفدرالية وصل إلى الدور الذي كان ينتظره بكل شغف، وهو الهدف الأسمى كان والأن تحقيق اللقب أسمى أماني الفريق السماوي، لذا سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، متمنيًا تحقيق الانتصار واعتلاء منصات التتويج والعودة إلى القاهرة مرفوع الرأس والكأس. Advertisements لدى بيراميدز خامة مميزة من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر ولديهم بعض الخبرات، من خلالهما وبالروح والعزيمة ممكن أن يحصدون اللقب إذ حالفهم الحظ.موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدراليةفي المقابل، تأهل الفريق المغربي إلى دور النهائي بعدما تفوق على حسينة أكادير المغربي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على الملعب الذي يقام فيه النهائي مجمع الأمير مولاي عبدالله. النهضة هو الأخر ظهر بأداء ومردود مميز أمام الحسنية، وفي هذا اللقاء سيستعد له بكل قوة وتركيز عالي من أجل محاولة حصد البطولة لصالحهم. نهضة بركان يدرك صعوبة الفريق المصري، ولكن سيسخر جل إمكانياته من أجل الظفر باللقب واعتلاء منصات التتويج الإفريقية ويحقق اللقب الأول في تاريخه النادي.

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