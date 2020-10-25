شكرا لقرائتكم أبو مسلم: كأهلاوي أتمنى مواجهة الرجاء فى نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى احمد ابو مسلم لاعب الاهلي السابق مواجهة فريق الرجاء المغربي بنهائي دوري أبطال افريقيا والمقرر له 6 نوفمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة قائلا:" كأهلاوي اتمنى مواجهة الرجاء في المباراة النهائية، الفريق المغربي ليس بالمنافس المرعب".

أضاف أبو مسلم في تصريحات تلفزيونية: مواجهة الرجاء بنهائي دوري الأبطال أسهل للأهلي من مواجهة الزمالك والكرة المغربية تملك نفوذا قوية داخل الاتحاد الأفريقي".

أكد لاعب الأهلي السابق، أن فوز الأهلي والزمالك على الوداد والرجاء يحسب للجنة الخماسية مواصلا:" موسيماني له أسلوب مميز في اللعب، لكن كنت أتمنى تغيير أحمد فتحي بمحمود وحيد لكسب حساسية المباريات".

Advertisements

وأكمل: "أحمد فتحي أخلص للأهلي حتى آخر دقيقة له، كما أعطى للفريق الكثير وأشعر وكأنه حزينا على قراره بالرحيل عنه".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل.