شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مختلف مع الخطيب وليس النادي الأهلي ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خلافه مع ‏محمود الخطيب نظيره في الأهلي، وليس مع النادي الأحمر.‏

واستشهد مرتضى منصور خلال تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي ‏يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، بإذاعة مباراة الأهلي والترجي ‏التونسي في نهائي دوري الأبطال 2018.‏

وواصل:"الأهلي والزمالك مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد ‏والمنصورة، جميعهم أهرامات للرياضة في مصر". ‏

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وقال مرتضى منصور: "ابارك للأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ولكن الفريق لم يستقبل أهداف في لقاء الذهاب ولكنه استقبل هدف في لقاء العودة بعد مشاركة كهربا ".

واوضح أن الوداد ودع البطولة من لقاء الذهاب في المغرب الذي خسره بهدفين دون رد .

وأضاف أنه عاد للقاهرة بعد غياب ثلاثة أيام ووجد الزمالك مثل مراكز الشباب موضحا أنه قام بعزل مدير الأمن وشطب عضوين من النادي.

وأوضح أن هناك من يحارب مرتضى منصور لأن مرتضى منصور هو العمود الفقري للنادي وأخشى على المكان من الانهيار.