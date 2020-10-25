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جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين بيراميدز ونظيره نهضة بركان المغربي،في العاشرة مساء الأحد، وذلك في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.ووصل بيراميدز إلى النهائي بعدما عبر عقبه فريق حوريا الغيني بالفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وظهر الفريق المصري بشكل مميز وقوي في اللقاء مما استحق بكل جدارة الوصول إلى المباراة النهائية، التي ستكون صعبة جدًا بالنسبة لهم نظرًا لقوة المنافس.

موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

بيراميدز الذي يشارك لأول مرة في كأس الكونفدرالية وصل إلى الدور الذي كان ينتظره بكل شغف، وهو الهدف الأسمى كان والأن تحقيق اللقب أسمى أماني الفريق السماوي، لذا سيستعد لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، متمنيًا تحقيق الانتصار واعتلاء منصات التتويج والعودة إلى القاهرة مرفوع الرأس والكأس.

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لدى بيراميدز خامة مميزة من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر ولديهم بعض الخبرات، من خلالهما وبالروح والعزيمة ممكن أن يحصدون اللقب إذ حالفهم الحظ.

موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

في المقابل، تأهل الفريق المغربي إلى دور النهائي بعدما تفوق على حسينة أكادير المغربي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على الملعب الذي يقام فيه النهائي مجمع الأمير مولاي عبدالله.

النهضة هو الأخر ظهر بأداء ومردود مميز أمام الحسنية، وفي هذا اللقاء سيستعد له بكل قوة وتركيز عالي من أجل محاولة حصد البطولة لصالحهم.

نهضة بركان يدرك صعوبة الفريق المصري، ولكن سيسخر جل إمكانياته من أجل الظفر باللقب واعتلاء منصات التتويج الإفريقية ويحقق اللقب الأول في تاريخه النادي.