وليد عبد اللطيف: ثنائية السولية وديانج افضل من ساسي وطارق حامد

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جدة - عمرو شويل قارن وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، بين خط وسط ناديي الأهلي والزمالك في الوقت الجاري قائلا:" خط وسط الأهلي وخط وسط الزمالك أقوياء للغاية ولكن الأهلي أقوى إذا تم المقارنة وثنائية السولية وديانج افضل من ساسي وطارق حامد".
استعاد نجم نادي الزمالك السابق، ذكريات خسارة نادي الزمالك بنتيجة 6/1 أمام النادي الأهلي في القمة الشهيرة بين الفريقين في 2002 قائلا :" أتوفيستر خلص علينا في مباراة ال 6/1 وجميع اللاعبين كانوا يشعرون بأنهم خارج التركيز بسبب خطة المدير الفني ولاعبو الزمالك مكنوش عارفين بنجري فين في الملعب وهذا الشعور لم ولن يتكرر".
وأتم: "نتيجة الـ6/1 نتيجة ثقيلة والأهلي وصل في تلك المباراة إلى المرمى كثيرًا فكان خالد بيبو يحرز هدفًا بمجرد وصوله إلى مرمى نادي الزمالك، أعتقد أن الأهلي أحرز جميع الفرص التي توفرت له في تلك المباراة".
تحدث نجم نادي الزمالك السابق، عن مستوى فريق الأهلي مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قائلا:" موسيماني طور الأهلي كثيرًا والأهلي بقى قوي ووضعه أتحسن ولسة هيتحسن".
أضاف عبد اللطيف في تصرييات تلفزيونية: "موسيماني بيزعق للاعيبة الأهلي رغم فوزه بهدفين وبيطلع يقول أن الأداء لم يصل إلى المستوى الذي يأمله وموسيماني أعاد عهد مانويل جوزيه في ولايته الثانية بالأهلي".
وتابع: "الأهلي أصبح له شكل وقادر على الفوز في أي مباراة وأصبح شكله ونتائجه مثل الولاية الثانية لمانويل جوزيه مع الأهلي".
عن مباراة الزمالك والرجاء قال: "أنا زملكاوي ولكن أتحدث بمنتهي الحيادية فالرجاء استحق ضربة جزاء بعدما لمسة الكرة يد محمد عبدالغني مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء".
وتابع: "لقاء الإياب بين الفريقين سيكون صعب للغاية ويجب على الزمالك أن يركز بشكل كبير بسبب صعوبة المباراة".
تحدث نجم الزمالك السابق، عن موقف نادي بيراميدز وفرصه في التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي قائلا:" أتمنى أن يفوز بيراميدز ويتوج باللقب ولكن أعتقد أن مدرب بيراميدز تشاتشيتش هو أخطر شخص على الفريق في تلك المباراة".
وأوضح: "تشاتشيتش بيألف في المباريات المهمة والكبيرة وهو سيكون أخطر شخص على بيراميدز في تلك المباريات".
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