شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف: ثنائية السولية وديانج افضل من ساسي وطارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قارن وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، بين خط وسط ناديي الأهلي والزمالك في الوقت الجاري قائلا:" خط وسط الأهلي وخط وسط الزمالك أقوياء للغاية ولكن الأهلي أقوى إذا تم المقارنة وثنائية السولية وديانج افضل من ساسي وطارق حامد".

استعاد نجم نادي الزمالك السابق، ذكريات خسارة نادي الزمالك بنتيجة 6/1 أمام النادي الأهلي في القمة الشهيرة بين الفريقين في 2002 قائلا :" أتوفيستر خلص علينا في مباراة ال 6/1 وجميع اللاعبين كانوا يشعرون بأنهم خارج التركيز بسبب خطة المدير الفني ولاعبو الزمالك مكنوش عارفين بنجري فين في الملعب وهذا الشعور لم ولن يتكرر".

وأتم: "نتيجة الـ6/1 نتيجة ثقيلة والأهلي وصل في تلك المباراة إلى المرمى كثيرًا فكان خالد بيبو يحرز هدفًا بمجرد وصوله إلى مرمى نادي الزمالك، أعتقد أن الأهلي أحرز جميع الفرص التي توفرت له في تلك المباراة".