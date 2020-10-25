شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرجاء المغربى: ارتفاع حالات كورونا لـ16..ونحتاج أسبوعا للتعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادى الرجاء المغربي، عن مستجدات إصابة لاعبي فريقه بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك، وقال سعيد وهبي لقناة أون تايم سبورتس 2: "للأسف تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين صفوف الرجاء ليصل إجمالي الحالات إلى 16 حالة بين اللاعبين".

وتابع المتحدث الرسمى للنادى المغربى تصريحاته قائلا: "ولكن حتى الآن لم يكتمل شفاء أي لاعب، مضيفا أن الفريق بالكامل لاعبين وجهاز فني وإداري في الحجر الصحي في المغرب وممنوعين من السفر.وأضاف ان قرار تأجيل مواجهة الزمالك حتى 1 نوفمبر هو قرار سليم وفى محله، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون فريقه جاهزا للمباراة المرتقبة.

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وأردف: "الفريق سيخضع لمسحة طبية يوم الأحد وأخرى يوم الثلاثاء وبعد ظهور النتيجة سنعرف ما هو موقف الفريق من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك".

وتابع" موقفنا سليم ونمتلك مستندات من المؤسسات الرسمية المغربية بصحة موقف الفريق وكنا نريد مواجهة الزمالك يوم 24 أكتوبر بدليل حجز الطائرة الخاصة وفندق الإقامة في مصر في هذه الفترة الزمنية"، مضيفا:" نحتاج اسبوعا على الأقل للتعافى من فيروس كورونا بالنسبة للاعبين".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل.