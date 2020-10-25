شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم، الأحد فريق بيراميدز نظيره نهض بركان المغربى، على ستاد مولاى عبد الله بالرباط فى المغرب، بنهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث كلا الفريقين عن التتويج باللقب لاسيما وإنه سيكون أول لقب قارى فى تاريخ بيراميدز "حديث الولادة" كما إنه سيكون أول بطولة يتوج بها الفريق، كما يبحث الفريق المغربى عن حصد اللقب وتعويض خسارته فى النسخة الماضية أمام الزمالك الذى توج بها.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

تنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف. براميدز يحلم بالتتويج براميدز يحلم بالتتويج

ويحلم فريق بيراميدز بالعودة إلى القاهرة حاملاً كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته الثمانية التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية.

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بيراميدز يعتمد على عناصر الخبرة ومفاتيح اللعب

يعتمد بيراميدز فى مواجهة الليلة أمام نهضة بركان على خدمات وخبرة قائده عبد الله السعيد، الذي توج بخمسة ألقاب أفريقية مع ناديه السابق الأهلي، موسم السعيد كان رائعًا للغاية بعدما التحق مؤخرًا بزمرة قليلة من اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري الممتاز ليكتب لنفسه تاريخًا مميزًا، بجانب الغانى جون أنطوى كبير الهدافين الأجانب والبوركينى إيريك تراورى والحارس المهدى سليمان، وبعض العناصر التى تعد من أبرز مفاتيح لعب الفريق السماوى مثل إبراهيم حسن، والذى نجح فى المباراة الماضية أمام حوريا كوناكرى الغينى فى تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 74 ثم أحرز السعيد الهدف الثانى فى الدقيقة 76 ليحصد بيراميدز بطاقة التأهل للنهائى ومواجهة بركان المغربى الذى تأهل على حساب حسنية أغادير بالفوز بنتيجة 2 / 1.

مدرب خبرة يقود بيراميدز

ويقود بيراميدز مدرب ذو خبرة كبيرة أيضاً هو الكرواتي أنتي تشاشيتش (66 عامًا) والذي التحق بالنادي العام الماضي بعد مسيرة تدريبية طويلة، شهدت تدريبه لمنتخب كرواتيا بالإضافة للعديد من الأندية أبرزها دينامو زغرب الكرواتي وماريبور السلوفيني وغيرها، وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 32 مباراة، فاز في 21 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي 24 هدفا بينما سجل 47 هدفا.

ويطمح تشاتشيتش في حصد لقب الكونفدرالية لاسيما أن بيراميدز ودع منذ أيام بطولة كأس مصر بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش فيما لايزال موقفه صعباً من انهاء موسمه المحلى في مركز الوصيف المؤهل للظهور الأفريقى بالموسم الجديد بعدما فقد نقطتين بالتعادل السلبى مع الأهلى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.