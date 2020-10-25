شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الأهلى ليس فى حاجة لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، الأنباء التي ربطت بحث الأهلي عن حارس مرمى جديد في ظل ما يملكه الفريق الأحمر من مواهب واعدة في هذا المركز، موضحا أن فريق الكرة بالقلعة الحمراء، لا يحتاج لحراس جدد، في الفترة المقبلة.

وقال طارق سليمان، في تصريحات عبر برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس": "النادي الأهلي، لا يحتاج لضم حراس جدد في الصيف الجاري، فهو لديه حارس مميزين على رأسهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، الذي سيكون له شأن في حراسة المرمى".

وعن تجربته الجديدة مع نادي البنك الأهلي، قال: "ادارة نادي البنك الأهلي، لديها طموحات كبيرة للظهور بشكل مميز في الدوري الممتاز، وان يكون الفريق متواجد بشكل دائم في الدوري الممتاز".

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وأضاف: "بالتأكيد نسعى لضم حراس جدد في الميركاتو الصيفي الجاري"، مضيفا:"بدأنا التدريبات منذ 4 أيام، مع اللاعبين القدامى، لاختيار أفضل العناصر للاستمرار مع النادي الموسم المقبل".

فى سياق متصل، أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، وقال نصار فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بنشتغل فى كل مرحلة بخطة مختلفة وطموح مختلف، وحققنا شيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، درسنا السير الذاتية للمدربين ومن ضمنهم خالد جلال، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوم فقط.