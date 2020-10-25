شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف: "ديانج" لاعب خط وسط مدافع بمواصفات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعلق الرياضي أيمن الكاشف، أن موسيماني مدرب النادي الأهلي أشاد بـ"أفشا" أكثر من مرة في محاولة لإزالة الضغوط من عليه، وقال: "الراجل افتتح التسجيل في مباراة الوداد في المغرب، بسبب دعم موسيماني، وده له تأثير إيجابي في استمرار في تطوير الأداء، وموسيماني أعاد اللاعيبة لأماكنها الأصلية، وحرر ديانج والسولية وقدرنا نشوف أليو ديانج بقدرات خارقة".

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة CBC: "أليو ديانج أصبح لاعب رقم 6 بنسخته العالمية، وبالنسبة لحسين الشحات، لما جاب الجول امبارح في الوداد، قولت يا عيني يا عيني عليك يا حسين، وهو بصراحة جاب جول عالمي وأسطوري، وربما لاعبي الأهلي دايما بيسجلوا أهداف أسطورية في الأندية المغربية، زي ما أحرز وليد صلاح الدين هدف أسطوري في فريق الرجاء".

وقال: "من وجهة نظري الشخصية أن فريق الوداد خسر الجيم من المغرب مش من مصر، والاندفاع والضغط المتقدم اللي عاملوا فريق الوداد على النادي الأهلي، خسرهم كتير والأهلي كان ممكن لو كان في شوية توفيق كان وسع الأسكور وجاب أهداف تاني".