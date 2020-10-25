شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع بجهاز المنتخب فى اتحاد الكرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، اجتماعًا اليوم الأحد فى مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر نوفمبر المقبل ومواجهتي توجو في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. ويناقش الجهاز الفني للمنتخب كذلك تقرير الجهاز الإداري للمنتخب بعد سفر أحد الإداريين إلى توجو من أجل إنهاء ترتيبات إقامة وتدريب المنتخب في توجو.

وأعلن الجهار الفني لمنتخب مصر البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل. ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون شملت القائمة 5 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (أرسنال الإنجليزي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني ).

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أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا علي أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها 9 نوفمبر المقبل وحتي 17 من نفس الشهر ..وأضاف أن الجهاز الفني استقر علي مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات وينتظر إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم سواء كانت في المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن هؤلاء اللاعبين وذلك للإطمئنان علي سلامة كل العناصر.

وأكد مدير المنتخب أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الاوليمبي تقع ضمن اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وفقا للتنسيق الكامل مع الكابتن شوقي غريب وأبرزهم مصطفي محمد وأحمد ابوالفتوح وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق ورمضان صبحي ..موضحا أن هؤلاء اللاعبين مرشحون بنسبة كبيرة للتواجد في قائمة المعسكر المقبل وانه سيتم الاعلان عنهم بشكل رسمي مع باقي العناصر المحلية الاخري بعد إنتهاء كل المباريات.