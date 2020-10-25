شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: نتيجة المسحة تحسم موعد وصول الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، عن أخر الاستعدادات لفريقي بيراميدز ونهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مضيفًا في تصريحات تليفزيونية: "الفريقان يتدربان بشكل جيد والأمور مستقرة بشكل كبير وخاصة بشأن إصابات فيروس كورونا".. وتابع: "لا يوجد حالات كورونا في بيراميدز قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي أفريقيا مساء الغد بالمغرب".

فى السياق ذاته، كشف سفير مصر بالمغرب، عن موعد سفر نادي الرجاء إلى القاهرة من أجل مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "الرجاء أجرى مسحة كورونا تحدد نتيجتها موعد سفرة للقاهرة قبل مواجهة الزمالك والمقرر لها يوم 1 نوفمبر المقبل".

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وكشف سفير مصر في المغرب موعد عودة بيراميدز إلى القاهرة بعد خوض نهائي الكونفدرالية امام نهضة بركان.

وأوضح: "بيراميدز سيسافر إلى القاهرة بعد انتهاء لقاء النهائي مباشرة".