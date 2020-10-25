شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يرفض التقليل من الوداد.. ويصرح: قادرون على حصد لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض سامي قمصان مدرب الأهلي في الجهاز الفني الذي يقوده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، التقليل من الوداد المغربي منافس الأهلي الذي تخطاه المارد الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بنتيجة 5 / 1 ذهابًا وايابًا، وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم"، على فضائية "أون تايم سبورتس"، إن موسيماني مدرب كبير نجح في تعطيل مفاتيح لعب الوداد، موضحا أن الأهلي كسب نصف النهائي بفضل قراءة الجهاز الفني الجيدة للمباراة وإصرار اللاعبين.

وتابع مدرب الأهلي أن الإدارة وجماهير وجهاز فني مقدرين تماما الدور الذي لعبه أحمد فتحي مع الفريق في الفترة الأخيرة رغم فقدان جهوده في المباراة النهائية للأبطال وفقا للوائح القيد.

وأكمل قمصان: "لدينا ثقة كبيرة في المجموعة المتواجدة أن تحصد اللقب الأفريقي وتكمل الحلم القاري الذي تنتظره الجماهير، من الناحية الفنية والبدنية لدينا مجموعة جاهزة ومتحمسة للتتويج بالأميرة الأفريقية".

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وعن المقارنة بين فايلر وموسيماني وهو المدرب الذى عمل مع الثنائي قال قمصان: "الأهلي يساعد أي مدرب على النجاح، 75% من نجاح المدرب يضمنه الأهلي، ويتبقى 25% مرهونة بقراءة المدرب للمباريات، فايلر مدرب جيد أضاف للأهلي كثيرًا، وموسيماني يكمل مسيرة التألق كثيرًا".

وعن مروان محسن ومستواه مع الأهلي قال مساعد موسيماني: "مروان محسن مهاجم جيد والجهاز الفني يثق فيه بشكل كامل، واللاعب هو السلاح الذي نحارب به كل ما علينا هو دعم اللاعب حتى يصل للمكانة التي يستحقها".

وعن أفضل اللاعبين الذى ظهروا بمستوى مميز في مباراة الأهلي والوداد قال قمصان: "عمرو السولية ومحمد هاني وأفشة قدموا مباراة جيدة ويستحقوا التواجد في المنتخب، لو كنت مدربا لمنتخب مصر لكانوا الخيار الأول أمامي".

وثمن مدرب الأهلي الدور الذى لعبه الخطيب مع الأهلي خاصة كرئيسا لبعثة الفريق في المغرب، موضحا أن الخطيب يعنى أشياء جميلة للاعبين، ويشعر الجميع بحجم المسئولية".