مرتضى منصور: سلامة أصغر لاعب في الأهلي بكل بطولات الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن جميع المؤسسات العالمية تتحدث عن احترام ناديه في ظل موقفه من تأجيل مباراته ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن ما يهمه هو صحة وسلامة جميع اللاعبين سواء في مصر أو خارجها.
وتابع: "العالم كله يتحدث عن نادي الزمالك المحترم، لا دخل لنا بتأجيل مباراة الرجاء ولكنه قرار إنساني احترمته كافة المؤسسات العالمية".
وأوضح، أن حديثه عن الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء كان إنساني، ومن المستحيل أن يلعب فريقه به هذا العدد من الإصابات بفيروس كورونا.
وأشار إلى أنه ليس مثل محمود الخطيب الذي أصر على إقامة مواجهة الأهلي مع المصري رغم إصابات الأخير بفيروس كورونا، ووقتها عاتبته على الهواء.
وأكد، أنه حين تحدث معه أحمد أحمد رئيس كاف لتأجيل دوري الأبطال قولت أنني لست موافقًا، وبيراميدز قال ذلك أيضًا وكان وقتها الخطيب معترض على التأجيل هو الآخر".
واتم: "بعد ذلك الخطيب غيّر رأيه ووافق على التأجيل، وأنا أصريت على موقفي بعدم الموافقة، لأن صحة وسلامة أصغر لاعب في الأهلي أو الرجاء بكل بطولات الدنيا".
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