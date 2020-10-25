الرجاء المغربي يرد على تصريحات الزمالك بشأن التأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، إن ناديه لم يعتمد على أي خطابات أو تصريحات من مسؤولي الزمالك عند طلب تأجيل مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف وهبي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، أن القرار الذي إتخذه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان إنساني من الدرجة الأولى.

وتابع:" القرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي بتأجيل مواجهة الزمالك صحيح بنسبة 100%، الآن لدينا الفريق بالكامل سواء لاعبين أو إداريين أو أجهزة طبية في الحجر الصحي".

وأشار إلى أن تأجيل المواجهة كان إنساني من الدرجة الأولى، والأهم حاليًا هو صحة اللاعبين وعودتهم لذويهم وأبناءهم ومن ثم الحديث عن كرة القدم.

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وأوضح، أن عدم سفر الرجاء إلى القاهرة كان لأسباب قاهرة وليس في أيديهم، لافتا أنه كان هناك حالة طواريء بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين.

وأكد أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي هو من تواصل مع الرجاء ومن ثم الاتحاد الأفريقي لتأجيل المباراة.

واستطرد:" تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات مسؤولي الزمالك، لكن محادثتنا الرسمية كانت مع كاف فقط، وما غير ذلك كان دعم إنساني لا أكثر".

وأتم المتحدث باسم الرجاء تصريحاته:" لم نستند إلى أي خطاب من الزمالك أو أي شيء من هذا القبيل، فقد قدمنا مستندات رسمية من السلطات المغربية ولذلك كان موقفنا سليمًا".