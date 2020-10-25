محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 24 أكتوبر 2020.
الرجاء المغربي: لدينا 16 لاعب مصاب بفيروس كورونا
مدرب الأهلي يتحدث عن تغييرات ستحدث في مواجهة طلائع.. ودور موسيماني مع مروان
جوارديولا: عانينا كثيرا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
التعادل يخيم على قمة مانشستر وتشيلسي في بريميرليج
بشق الأنفس.. ليفربول يشارك إيفرتون على القمة بالفوز أمام شيفيلد
ضربة للإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك
الأكبر في تاريخ هولندا.. أياكس يكتسح فينلو 13-صفر
ريال مدريد يقضي على برشلونة بثلاثية في كلاسيكو مثير
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. ليفربول يشارك إيفرتون على القمة.. وريال مدريد يقضي على برشلونة بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.