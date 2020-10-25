الرجاء المغربي: لدينا 16 لاعب مصاب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، إن فريقه يوجد به 16 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق بحلول مساء يوم، السبت.

وأضاف وهبي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، أن جميع اللاعبين الذين سبق وأن تم الإعلان عن إصابتهم بكورونا ما زالت عيناتهم إيجابية.

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وتابع: "لدينا 16 حالة إصابة بفيورس كورونا حاليًا بحلول الساعة التي أتحدث خلالها".

وأشار إلى أن الحالات المصابة بفيروس كورونا جميعهم من اللاعبين،و المصابين في الوقت السابق ما زالت عيناتهم إيجابية حتى الآن.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سبق وأن أعلن تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء التي كان مقررًا لها مساء السبت، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب إصابات كورونا في الفريق المغربي.