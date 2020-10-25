فرج عامر يتحدث عن ملف التعاقدات الجديدة لسموحة.. ورأيه في ضم صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن ملف التعاقدات للفريق، مؤكدا أنه تم التعاقد مع الثنائي محمود البدري لاعب الإنتاج الحربي وأطهر الطاهر ظهير الهلال السوداني.

وأضاف عامر في تصريحات عبر قناة النهار وان، أنه من غير الوارد أن يتعاقد فريقه مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي في ظل وجود النية لدى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالاعتماد عليه.

واوضح، أن سموحة تعاقد مع محمود البدري، لكن هذا التعاقد لا يعني عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي، ونتمنى بقاءه في الموسم المقبل.

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وأشار إلى أن النادي السكندري تعاقد مع لاعب عربي كبير ومعروف، وسيكون أطهر الطاهر مع الفريق وسيعلن عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وانتقل للحديث عن موقفه من التعاقد مع صالح جمعة، مؤكدا أن هذا الامر غير وارد، لأنه من الواضح أن بيتسو موسيماني سيعتمد عليه في المباريات المقبلة.

وأتم عامر تصريحاته:" إذا أراد الأهلي الاستغناء عن اللاعب فبالتأكيد سيكون شرف لنا أن نتعاقد معه، فهو موهبة كبيرة ورائعة وإضافة لأي فريق".