مدرب الأهلي يتحدث عن تغييرات ستحدث في مواجهة طلائع.. ودور موسيماني مع مروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سامي قمصان المدير الفني المساعد لفريق النادي الأهلي، إن مباراة طلائع الجيش المقبل في مسابقة دوري we المصري قد تشهد ظهور عدد من العناصر البديلة مع إراحة اللاعبين الأساسيين.

وأضاف قمصان في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"مباراة طلائع الجيش قد تشهد ظهور صالح جمعة ومحمود وحيد مع إراحة عدد من العناصر الأساسية مثل مروان محسن وجونيور أجايي".

وتابع :"بداية من يوم الإثنين سنبدأ التفكير في مباراة الجيش والتفكير الأقرب هيّ إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه طلائع الجيش يوم السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ34 والأخير من مسابقة الدوري.

وعن مباراة الوداد تحدث قمصان قائلاً :"في فترة السويسري رينيه فايلر ونتابع الوداد، ومع قدوم بيتسو موسيماني وهو يعرف الوداد جيدًا وأبرز لاعبي الفريق المغربي".

Advertisements

وواصل :"لا نريد التقليل من فوز الأهلي على الوداد، نحن نستحق التأهل وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التتويج باللقب القاري".

وانتقل قمصان للحديث عن وضع أحمد فتحي مع الفريق، موضحًا :"مباراة الجيش ستكون الأخيرة لأحمد فتحي مع الأهلي، ولن يكون اللاعب متواجدًا في مباراة نهائي دوري الأبطال".

وأشار :"رحيل فتحي أصبح واقع وبدأنا الاستعداد كجهاز فني من خلال تجهيز محمد هاني، وأعتقد أن هاني أصبح جاهزًا فنيًا وبدنيًا ليشارك في الفترة المقبلة".

وأنهى قمصان تصريحاته عن مروان محسن :"مع تولي موسيماني القيادة الفنية للأهلي والمدرب رفع الضغط عن مروان محسن، مروان الآن أصبح هداف الفريق بثلاثة أهداف، وما أريده من الجماهير مساندة اللاعب فقط".

واستطاع الأهلي العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الوداد البيضاوي من خلال الفوز بنتيجة (3-1) في لقاء الإياب والذي أقيم مساء أمس الجمعة، حيث كان الفريق الأحمر تفوق في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي من أجل مواجهته في الموقعة النهائية بدوري الأبطال والتي ستقام في السادس من الشهر المقبل.