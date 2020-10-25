شوقي غريب: هناك رغبة وتحرك لمواجهة البرازيل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وجود رغبة لإقامة معسكر الفريق في مصر بدلا من السعودية.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأولمبي ضد نظيره البرازيلي في مدينة جدة بالسعودية يوم 16 نوفمبر المقبل.

وقال غريب، في تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "يوجد رغبة وتحرك مع الشركة الراعية لإقامة معكسر المنتخب الأولمبي في مصر ومواجهة البرازيل في استاد القاهرة".

وأضاف: "كانت هناك زيارة سابقة لمنتخب البرازيل إلى مصر وأشادوا بفندق الإقامة، لكن هناك بعض المعوقات التي تتعلق بالبروتوكول الطبي في مصر بسبب جائحة كورونا".

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وأوضح: "هناك رغبة أيضا من وزارة الرياضة ممثلة في أشرف صبحي واتحاد الكرة ممثلا في عمرو الجنايني بمواجهة منتخب البرازيل في مصر".

وأتم شوقي غريب قائلا: "نسبة إقامة معسكر المنتخب الأولمبي في مصر تتخطى الـ50%، لكن الأمر يتطلب موافقة الدولة".

وتأتي مواجهة أولمبي مصر أمام البرازيل في إطار استعدادات المنتخبين لخوض دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في الصيف القادم، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة أخرى خلال المعسكر، حيث ستقام يوم 13 نوفمبر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سبق وأن حسم تأهله إلى أولمبياد طوكيو بعدما توج بطلًا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما، بينما تأهل منتخب البرازيل عن أمريكا الجنوبية.