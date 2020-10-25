أبو العينين شحاته مديراً فنياً لجمهورية شبين

قرر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين تعيين أبو العينين شحاته مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويعد أبو العينين واحد من أبناء نادى جمهورية شبين وخاض عدة تجارب ناجحة كلاعب معهم ومع جولدى وطلائع الجيش وحرس الحدود . ونجح كمدرب مع أندية الجونة والأسيوطي والواسطى وتليفونات بنى سويف والفيوم وسوهاج.

وجاء قرار مجلس إدارة جمهورية شبين بناءا على ترشيح من جانب خميس دويدار مستشار المجلس لشئون كرة القدم والذي درس العديد من ملفات المدربين المرشحين حتى استقر على تكليف ابو العينين بالمهمة وعقد معه جلسة خاصة مساء امس السبت للاتفاق على كافة التفاصيل وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة.

وتمنى المجلس للمدير الفنى الجديد كل التوفيق لاسعاد جماهير المنوفية.

وحرس الحدود . ونجح كمدرب مع أندية الجونة والأسيوطي والواسطى وتليفونات بنى سويف والفيوم وسوهاج.وجاء قرار مجلس إدارة جمهورية شبين بناءا على ترشيح من جانب خميس دويدار مستشار المجلس لشئون كرة القدم والذي درس العديد من ملفات المدربين المرشحين حتى استقر على تكليف ابو العينين بالمهمة وعقد معه جلسة خاصة مساء امس السبت للاتفاق على كافة التفاصيل وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة.وتمنى المجلس للمدير الفنى الجديد كل التوفيق لاسعاد جماهير المنوفية.

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