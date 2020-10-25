أحمد أبومسلم : فوز الأهلي الزمالك بإفريقيا يُحسب للجنة الخماسية

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن فوز الأهلي والزمالك على الوداد والرجاء يحسب للجنة الخماسية.
وقال أبو مسلم خلال حواره ببرنامجالماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "موسيماني له أسلوب مميز في اللعب، لكن كنت أتمنى تغيير أحمد فتحي بمحمود وحيد لكسب حساسية المباريات".
وأكمل: "أحمد فتحي أخلص للأهلي حتى آخر دقيقة له، كما أعطى للفريق الكثير وأشعر وكأنه حزينا على قراره بالرحيل عنه".
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