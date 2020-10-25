أحمد أبومسلم : أتمنى مواجهة الأهلي للرجاء بنهائي أفريقيا

تمنى احمد ابو مسلم لاعب الاهلي السابق مواجهة فريق الرجاء المغربي بنهائي دوري أبطال افريقيا والمقرر له 6 نوفمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وقال ابو مسلم خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كأهلاوي اتمنى مواجهة الرجاء في المباراة النهائية، الفريق المغربي ليس بالمنافس المرعب.

واضاف: مواجهة الرجاء بنهائي دوري الأبطال أسهل للأهلي من مواجهة الزمالك.

واتم: الكرة المغربية تملك نفوذا قوية داخل الاتحاد الأفريقي. هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كأهلاوي اتمنى مواجهة الرجاء في المباراة النهائية، الفريق المغربي ليس بالمنافس المرعب.واضاف: مواجهة الرجاء بنهائي دوري الأبطال أسهل للأهلي من مواجهة الزمالك.واتم: الكرة المغربية تملك نفوذا قوية داخل الاتحاد الأفريقي. وتأهل الأهلي لنهائي دوري ابطال أفريقيا بعدما أقصى الوداد المغربي بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين، فيما وضع الزمالك قدما في النهائي بعد تغلبه على الرجاء في المغرب بهدف نظيفن ليسهل مهمة العودة.

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