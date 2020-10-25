وليد عبد اللطيف ينتقد مدرب بيراميدز بسبب نهائي الكونفدرالية

تحدث وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، عن موقف نادي بيراميدز وفرصه في التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.
وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج
وأوضح: "تشاتشيتش بيألف في المباريات المهمة والكبيرة وهو سيكون أخطر شخص على بيراميدز في تلك المباريات".
ويصطدم بيراميدز بنظيره نهضة البركان المغربي في نهائي كاس الكونفدرالية الذي يقام مساء اليوم الأحد في المغرب.
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