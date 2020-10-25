وليد صلاح عبد اللطيف: الرجاء المغربي كانت له ركلة جزاء مستحقة أمام الزمالك

قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، إن نادي الرجاء المغربي كان له ضربة جزاء صحيحة أمام نادي الزمالك في لقاء الذهاب بين الفريقين على ستاد مركب محمد الخامس والتي

انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي.وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا زملكاوي ولكن أتحدث بمنتهي الحيادية فالرجاء استحق ضربة جزاء بعدما لمسة الكرة يد محمد عبدالغني مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء".وتابع: "لقاء الإياب بين الفريقين سيكون صعب للغاية ويجب على الزمالك أن يركز بشكل كبير بسبب صعوبة المباراة".