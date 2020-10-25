سفير مصر بالمغرب يكشف موعد سفر الرجاء المغربي إلى القاهرة

كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، عن موعد سفر نادي الرجاء إلى القاهرة من أجل مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على

قناة "النهار": "الرجاء أجرى مسحة كورونا تحدد نتيجتها موعد سفرة للقاهرة قبل مواجهة الزمالك والمقرر لها يوم 1 نوفمبر المقبل".وكشف سفير مصر في المغرب موعد عودة بيراميدز إلى القاهرة بعد خوض نهائي الكونفدرالية امام نهضة بركان.وأوضح: "بيراميدز سيسافر إلى القاهرة بعد انتهاء لقاء النهائي مباشرة".

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمس السبت، إلا أن الكاف قرر تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا لدى الفريق المغربي.