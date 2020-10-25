سفير مصر بالمغرب: لا يوجد حالات كورونا في بيراميدز

كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، عن أخر الاستعدادات لفريقي بيراميدز ونهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"

الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفريقان يتدربان بشكل جيد والأمور مستقرة بشكل كبير وخاصة بشأن إصابات فيروس كورونا ".

وتابع: "لا يوجد حالات كورونا في بيراميدز قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي أفريقيا".

ويصطدم نادي بيراميدز بنظيره نهضة البركان المغربي، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.