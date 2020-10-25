سعيد وهبي : قرار تأجيل مباراة الرجاء والزمالك إنساني

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي بإسم نادي الرجاء المغربي، إن قرار تأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك، قرار إنساني، مشيرا ان الفريق المغربي لديه 16 حالة إصابة بفيروس كورونا.

اكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي للاعلامي ابراهيم فايق خلال برنامجه جمهور التالته ان قرار تأجيل مباراة العودة امام نادي الزمالك في ظل

الظروف التي يمر بها الرجاء من كثرة الاصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين هو قرار انساني .و قال سعيد وهبي ان بعد اكتشاف ١٦ حالة من اللاعبين مصابون بفيروس كورونا و هناك مخالطين فالجميع بالفريق من اللاعبين و جهاز فني و ادارين يخضعون للجحر الصحي كما صدر قرار بمنع الفريق من السفر و وجهه سعيد وهبي الشكر لفريق نادي الزمالك لموافقتهم علي تأجيل المباراة و تفهمهم للموقف الصعب الذي يمر به الرجاء .و اشار سعيد وهبي انه يتمني استعادة جميع اللاعبين المصابين و الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم ١ نوفمبر و اكد سعيد وهبي ان اسبوع هو الحد الادني لشفاء اللاعبين الموجودين في الحجر الصحي من فيروس كورونا .