سامي قمصان يكشف سبب استبعاد علي معلول أمام الوداد بإياب نصف نهائي أفريقيا

أشاد سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، بدور موسيماني المدير الفني مع اللاعبين خلال الفترة الاخيرة.

وقال قمصان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "حققنا الهدف بالصعود للنهائي، موسيماني يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين خاصة على الناحية النفسية وهذا ظهر بشكل كبير تأثيره خلال الفترة الاخيرة".

واكد: موسيماني طالب بهدف مبكر لمنحنا الثقة امام المنافس.

واشار: درسنا الوداد بشكل جيد وهذا سبب تفوقنا ذهابا وايابا.

وعن عدم مشاركة علي معلول في المباراة قال: فضلنا منحه راحة رغم قدرته على المشاركه، وذلك لاعداده بشكل جيد للمباراة النهائية.

واتم: موسيماني تحدث مع اللاعبين الاكثر مشاركة خلال الفترة الاخيرة لمنحهم الراحة الكافية خاصة مع تحقيق نتيجة مريحة بالمغرب.

يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين خاصة على الناحية النفسية وهذا ظهر بشكل كبير تأثيره خلال الفترة الاخيرة".واكد: موسيماني طالب بهدف مبكر لمنحنا الثقة امام المنافس.واشار: درسنا الوداد بشكل جيد وهذا سبب تفوقنا ذهابا وايابا.وعن عدم مشاركة علي معلول في المباراة قال: فضلنا منحه راحة رغم قدرته على المشاركه، وذلك لاعداده بشكل جيد للمباراة النهائية.واتم: موسيماني تحدث مع اللاعبين الاكثر مشاركة خلال الفترة الاخيرة لمنحهم الراحة الكافية خاصة مع تحقيق نتيجة مريحة بالمغرب.

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