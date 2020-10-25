كلوب يمتدح شيفيلد يونايتد، ويعلق على اداء صلاح وماني

امتدح المدير الفني لفريق ليفربول “يورجن كلوب” خصمه “شيفيلد يونايتد” بعدما تغلب عليه بصعوبة كبيرة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد على شيفيلد يونايتد، بعدما كان متاخرًا في النتيجة حيث سجل “ساندير بيرج” هدف التقدم لشيفيلد عند الدقيقة (12) من علامة الجزاء، ونجح الريدز في قلب النتيجة بهدفين متتالين عن طريق “روبرتو فيرمينو وديوجو جوتا” في الدقيقة (41) و(64) على الترتيب.

وقال كلوب في تصريحات ما بعد المباراة: “لقد لعبنا ضد فريق جمع حتى الآن نقطة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم انه يقدم عروض جيدة ولكن الحظ غاب عنهم في معظم النتائج”.

وأضاف: “شيفيلد يونايتد لا يستسلم أبدًا، فهم متماسكون ويقاتلون على كل كرة وأنا أحترم ذلك كثيرًا، وكريس وايلدر يقوم بعمل مذهل، ومن الصعب حقًا اللعب أمامهم”.

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واستطرد: “غيرنا طريقة اللعب وغيرنا التشكيلة وأعجبتني البداية، لكن بعد ذلك استقبلنا هدفًا من ركلة جزاء لم تكن حتى خطأ لتتصعب علينا المباراة”.

واستكمل: “تخلفنا بهدف جعلنا نقوم بأكتشاف الاخطاء ومن ثم معالجتها؛ أتمنى أن يسير الجميع في الحياة كما حدث اليوم في كرة القدم، فعندما تعرف كيف تسير الأمور ويجب عليك المخاطرة لتغيير شيء ما، لذا عليك أن تفعل دون تردد”.

وتطرق كلوب للحديث عن نجما الفريق “محمد صلاح وساديو ماني”، حيث أشاد بما قدموه خلال المباراة.

وقال كلوب نصًا: “لم يسجل محمد صلاح وساديو ماني لكنهما كانا رائعين اليوم”.