ملخص مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي “فوز بشق الأنفس”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “ليفربول وشيفيلد يونايتد” في إحدى مباريات اليوم السبت 24-10-2020 ضمن الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز.

نُقلت مباراة “ليفربول وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “خليل البلوشي”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية.

انتزع ليفربول فوزًا صعبًا من ضيفه “شيفيلد يونايتد” بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد روود”.

ودخل ليفربول المباراة بأسوأ طريقة ممكنة، حيث ظهر التباعد بين لاعبيه وغاب الاستحواذ حتى ارتكب البرازيلي “فابينيو” خطأ لا يغتفر عند الدقيقة العاشرة عندما أعاق مهاجم شيفيلد يونايتد “ماكبيرني” على حدود منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم ضربة جزاء نجح في ترجمتها “ساندير بيرج” إلى هدف عند الدقيقة (12).

وظل ليفربول تائهًا حتى الدقيقة (41) والتي احرز فيها “روبرتو فيرمينو” هدف التعادل بعد متابعة لرأسية “ساديو ماني” المرتدة من يد الحارس “رامسدال” داخل منطقة الست ياردات.

وفي الشوط الثاني تحسن ليفربول نسبيًا وصنع لاعبوه اكثر من فرصة، ابرزها كرة “محمد صلاح” التي سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة (62) قبل ان يُلغى من قبل تقنية الفيديو “الفار” بداعي التسلل على النجم المصري.

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ولم ينتظر ليفربول كثيرًا حتى يزور شباك شيفيلد يونايتد للمرة الثالثة بعدها بدقيقتين فقط، إذ سجل المهاجم البرتغالي “ديوجو جوتا” هدف التقدم برأسية قوية لا تصد ولا ترد بعد عرضية رائعة من ساديو ماني في الدقيقة (64).

وحرم القائم “محمد صلاح” من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (82) بعد مجهود فردي رائع، لتمر باقي دقائق المباراة دون جديد.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن جاره المتصدر “إيفرتون” الذي يواجه غدًا الأحد “ساوثامبتون” لحساب الجولة ذاتها، بينما تجمد “شيفيلد يونايتد” في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة في رصيده.

ملخص مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

ليفربول 2-1 شيفيلد يونايتد

???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول)

???? الدوري الانجليزي (الجولة 6)

????انتهت