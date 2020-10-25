ملخص مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي “فوز بشق الأنفس”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “ليفربول وشيفيلد يونايتد” في إحدى مباريات اليوم السبت 24-10-2020 ضمن الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز.
نُقلت مباراة “ليفربول وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “خليل البلوشي”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.
انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية.
انتزع ليفربول فوزًا صعبًا من ضيفه “شيفيلد يونايتد” بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد روود”.
ودخل ليفربول المباراة بأسوأ طريقة ممكنة، حيث ظهر التباعد بين لاعبيه وغاب الاستحواذ حتى ارتكب البرازيلي “فابينيو” خطأ لا يغتفر عند الدقيقة العاشرة عندما أعاق مهاجم شيفيلد يونايتد “ماكبيرني” على حدود منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم ضربة جزاء نجح في ترجمتها “ساندير بيرج” إلى هدف عند الدقيقة (12).
وظل ليفربول تائهًا حتى الدقيقة (41) والتي احرز فيها “روبرتو فيرمينو” هدف التعادل بعد متابعة لرأسية “ساديو ماني” المرتدة من يد الحارس “رامسدال” داخل منطقة الست ياردات.
وفي الشوط الثاني تحسن ليفربول نسبيًا وصنع لاعبوه اكثر من فرصة، ابرزها كرة “محمد صلاح” التي سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة (62) قبل ان يُلغى من قبل تقنية الفيديو “الفار” بداعي التسلل على النجم المصري.
ولم ينتظر ليفربول كثيرًا حتى يزور شباك شيفيلد يونايتد للمرة الثالثة بعدها بدقيقتين فقط، إذ سجل المهاجم البرتغالي “ديوجو جوتا” هدف التقدم برأسية قوية لا تصد ولا ترد بعد عرضية رائعة من ساديو ماني في الدقيقة (64).
وحرم القائم “محمد صلاح” من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (82) بعد مجهود فردي رائع، لتمر باقي دقائق المباراة دون جديد.
وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن جاره المتصدر “إيفرتون” الذي يواجه غدًا الأحد “ساوثامبتون” لحساب الجولة ذاتها، بينما تجمد “شيفيلد يونايتد” في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة في رصيده.
ملخص مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد
ليفربول 2-1 شيفيلد يونايتد
???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول)
???? الدوري الانجليزي (الجولة 6)
????انتهت
- ???? أهلاً بكم في ملخص مباراة “ليفربول وشفيلد يونايتد” ضمن الجولة السادسة من الدوري الانجليزي.
- ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- تشكيلة ليفربول اليوم | أليسون بيكر – جو جوميز – أندي روبرتسون – فابينيو – آرنولد – هندرسون – فينالدوم – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – ديوجو جوتا – محمد صلاح.
- تشكيلة شيفيلد يونايتد اليوم | رامسدال – إجان – أمبادو – باشام – بالدوك – لوندسترام – بيرجي – أوسبور – ستيفينز – بريوستير – مكبرين.
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بداية المباراة..
- “1 صافرة بداية المباراة..
- “1 ???? بطاقة صفراء للاعب وسط شيفيلد المتميز “لوندسترام”.
- “2 ألكسندر أرنولد يسدد كرة خادعة من قبل منتصف الملعب تصدى لها الحارس رامسدال وأبعدها إلى الركنية.
- “10 الحكم يعود للفار للتأكد من وجود ضربة جزاء لصالح شيفيلد يونايتد بعد اعاقة من فابينيو على بيرج.
- “11 الفار يؤكد احتساب ضربة جزاء لصالح شيفيلد يونايتد.
- “12⚽جوووووووووووووووووول – ساندر بيرج يفتتح التسجيل لشفيلد يونايتد من علامة الجزاء.
- “19 اووووه مكبيرني كاد يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء جاورت القائم الايمن بقليل.
- “23 أليسون يتألق وينقذ ليفربول من تسديدة صاروخية من مكبيرني.
- “25 ليفربول لما يأتي للمباراة بعد!
- “27 دفاع شيفيلد يونايتد منظم ومتماسك كما ينبغى حتى هذه اللحظات.
- “28 ليفربول يستحوذ على الكورة دون خطورة على مرمى رامسدال.
- “34 آرنولد يمرر كرة بينية وضعت صلاح في مواجهة المرمى ولكن مدافع شيفيلد يعود بسرعة كبيرة ويبعد الكرة قبل يسددها النجم المصري.
- “39 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.
- “41⚽جوووووووووووووووووول – روبرتو فيرمينو يسجل هدف التعادل لليفربول من متابعة بعدما ارتدت رأسية ماني من يد الحارس رامسدال.
- “42 يعد هدف البرازيلي “روبرتو فيرمينو” هو الأول له هذا الموسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد مرور 5 جولات!
- “45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “45+3 صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
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“45 بداية الشوط الثاني
- “47 بالدوك يطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لأليسون بيكر.
- “52 محمد صلاح يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت المرمى بقليل.
- “54???? التبديل الاول في المباراة لصالح شيفيلد يونايتد بخروج لاعب ليفربول السابق ريان بروستر ودخول أوليفر بوركي.
- “58 أليسون بيكر يتدخل توقيت مثالي لإبعاد كرة خطيرة من امام مهاجم شيفيلد يونايتد.
- “60 اووووووه بوركي ينطلق بسرعة من الجهة اليسرى ويتخطى فابينيو ليسدد كرة قوية ترتطم في قدم جو جوميز ليتحول مسارها بعيدًا عن المرمى.
- “62❌⚽الفار يلغي هدف لصالح ليفربول عن طريق محمد صلاح، حيث ظهير في موقف متسلل.
- “64⚽جوووووووووووووووووول – ديوجو جوتا يسجل الهدف التاني لليفربول برأسية قوية.
- “64 قصة الهدف | ساديو ماني يرسل عرضية من الجهة اليسرى تصل على رأس جوتا الذي صوبها بقوة لتسكن شباك رامسدال.
- “66???? بطاقة صفراء على لاعب شيفيلد “اندا ستفينز”.
- “70 ليفربول ما زال متقدم بهدفين مقابل هدف، في ظل تبادل الكرات في منتصف الملعب دون خطورة واضحة على كلا المرميين.
- “74 ستيفينز يسدد كرة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر ببراعة.
- “75???? التبديل الثاني لشيفيلد بخروج جون لاندسترام ودخول ديفيد ماكغولدريك.
- “76 ديفيد ماكغولدريك كاد يسجل هدف التعادل من اول لمسة للكرة ولكن تسديدته علت المرمى بقليل.
- “80 اووووووه القائم يحرم محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع.
- “83???????? تبديلان دفعة واحد لفريق ليفربول بخروج دييجو جوتا ودخول جيمس ميلنر، وخروج روبرتو فيرمينو ودخول تاكومي مينامينو.
- “86 ماني يسدد كرة تعلو المرمى بكثير.
- “90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “90+3 صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.
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