جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2021/2020..بعد فوز الريال بكلاسيكو الأرض

اعتلى ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2021/2020 برصيد 13 نقطة بعد فوزه بثلاثية لهدف على برشلونة في ملعب كامب نو، لحساب الجولة السادسة من المسابقة.

حامل اللقب سقط في فخ الخسارة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو أمام قاديش يوم السبت الماضي، وعمل على تعويض خيبة الأمل في كلاسيكو الأرض مساء اليوم السبت، ليسبق ريال سوسيداد وفياريال نحو المركز الأول بفارق نقطتين.

أما برشلونة فقد تقهقر تحت قيادة مدربه الجديد رونالد كومان إلى المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط (له مباراة مؤجلة)، متقدمًا على فالنسيا الـ 13 بفارق 4 أهداف فقط، ومتخلفًا عن أوساسونا الرابع بفارق نقطتين.

ويحتل ليفانتي المركز الأخير في جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بلد وليد قبل الأخير، ويتواجد آلافيس في المركز الـ 18 بفارق نقطة عن سلتا فيغو.

ويُعد نادي قاديش المفاجأة السارة لهذا الموسم، حيث جمع حتى الآن 10 نقاط وضعته في المركز الثامن بفارق 3 نقاط فقط عن الصدارة بعد أول 6 جولات.

جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2021/2020