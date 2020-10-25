حالات كورونا اليوم | ثلاث إصابات في اتحاد الجزائر قبل بداية الدوري المحلي بأيام

أعلن نادي اتحاد الجزائر الجزائري، إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا المستجد.
وذكر النادي في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت، أن نتائج المسحة التي خضع لها أعضاء الفريق (42 عضوًا) الذي كان يخوض معسكرًا إعداديًا بمدينة مستغانم غرب الجزائر، أظهرت وجود 3 حالات إيجابية بدون أعراض بين اللاعبين، لكن دون أن يكشف عن هوياتهم.
وأوضح ذات المصدر، انه سيشرع في تطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بالحالات الإيجابية بمجرد تلقي جميع النتائج النهائية.
وتبعا لذلك، تقرر إلغاء المباراة الودية الني كان مقرر ان يلتقي فيها اتحاد الجزائر مع اتحاد بسكرة غدًا الأحد.
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