يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف ليفربول وشيفيلد يونايتد فى الدوري الانجليزي، فى إحدي مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة.

تجنب ليفربول خسارته الثالثة فى غياب فان دايك، بعد ان قلب تاخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين وصعب 2-1 على شيفيلد يونايتد.

وكان ليفربول من دون المدافع الهولندي “فيرجيل فان دايك” على مقربة من خسارة مباراة في الدوري وأخرى في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الماضي، حيث تعادل بسيناريو مجنون أمام إيفرتون 2/2 على ملعب جوديسون بارك، وانتصر بصعوبة كبيرة على أياكس أمستردام بهدف دون رد في افتتاح مجموعات دوري أبطال أوروبا.

واستفاد ليفربول من هدايا باقي منافسيه البارزين وبدأ في توسيع الفجوة معهم بعد مراحل قليلة من المسابقة حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة بالتساوي مع إيفرتون المتصدر فيما سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه وست هام اليوم وتجمد رصيده عند ثماني نقاط.

كما تعادل مانشستر يونايتد مع تشيلسي سلبيا اليوم أيضا بنفس المرحلة ليتجمد رصيدهما عند سبع نقاط وتسع نقاط على الترتيب.

Advertisements

وعلى استاد “آنفيلد” في ليفربول ، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث بادر شيفيلد يونايتد بهز الشباك عن طريق ساندير بيرج من ضربة جزاء في الدقيقة 13 ورد ليفربول بهدف سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني ، سجل البرتغالي ديوجو جوتا هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 64 ليكون الفوز الأول للفريق في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

إليكم فيديو أهداف ليفربول وشيفيلد يونايتد فى الدوري الانجليزي

هدف تقدم شيفيلد “بيرج”

هدف تعادل ليفربول “فيرمينيو” 1-1

هدف ليفربول الثاني “جوتا” 2-1

اضغط هنا للوصول الى صفحة فيديو أهداف ليفربول وشيفيلد يونايتد فى الدوري الانجليزي

اقرأ ايضا