بيرلو يعلن موقف كرستيانو رونالدو من المشاركة أمام فيرونا وبرشلونة

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس اليوم السبت أنه، طبقًا للوضع الحالي، سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام هيلاس فيرونا غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث لم تظهر بعد نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة به.

وقال بيرلو :”حتى الليلة الماضية، لم يكن هناك أي جديد بشأن كريستيانو. نحن بأنتظار نتائج المسحة.”

وأضاف بيرلو أن المسحة الجديدة للاعب خط الوسط ويستون ماكيني، جاءت بنتائج سلبية أمس الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الدوري الإيطالي تشترط خضوع اللاعبين لفحوص تأتي بنتائج سلبية، قبل 48 ساعة من المباراة.

وكانت وسائل إعلام برتغالية قد ذكرت أمس الأول الخميس أن الفحوص الجديد لرونالدو جاءت بنتائج إيجابية وأنه سيغيب عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

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ويشترط الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن تأتي فحوص اللاعبين المعزولين بنتائج سلبية قبل أسبوع من المباراة، وهو ما يعني غياب رونالدو عن مباراة يوم الأربعاء.

وكانت الفحوص قد كشفت إصابة رونالدو 35/ عامًا/ بعدوى فيروس كورونا في 13 أكتوبر الجاري، ليرحل عن معسكر المنتخب البرتغالي حينذاك ويعود إلى تورينو.

وخلال فترة عزله، غاب رونالدو عن صفوف يوفنتوس في مباراته أمام كروتوني في الدوري وكذلك في المباراة أمام دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

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