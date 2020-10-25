كورتوا: طبقنا أفكار زيدان في كلاسيكو الأرض، والريال استحق الفوز

أكد البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه قدم اليوم ما يريده المدرب منهم وأستحق الفوز الكبير 3 / 1 على برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالمرحلة السابعة في الدوري الإسباني.
وحقق الريال الفوز الثمين اليوم على استاد “كامب نو” معقل فريق برشلونة بعد هزيمتين متتاليتين للفريق على ملعبه أمام قاديش صفر / 1 بالدوري الإسباني يوم السبت الماضي ثم أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2 / 3 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.
وقال كورتوا : “لم يكن لقاء قادش سهلًا بعد فترة الروزنامة الدولية كما استقبلت شباكنا الهدف مبكرًا ولم نستطع العودة في النتيجة. وبعدها خضنا مباراة صعبة أمام شاختار في دوري الأبطال”.
وأوضح : “ولكننا قدمنا اليوم الأداء القوي الذي يريده المدرب منا ، وحققنا الفوز عن جدارة”.
وأضاف : “يتعين علينا أن نكافح في كل مباراة مع الريال. اليوم ، حققنا هذا. إنها مجرد ثلاث نقاط ولكنها تمنحنا قدرًا هائلًا من الثقة”.
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