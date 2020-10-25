سوق الانتقالات | خاص.. الإسماعيلي يطلب ضم نجم الأهلي ويترقب مصير ناصر ماهر

يرغب النادي الإسماعيلي في التعاقد مع ثنائي الأهلي “أحمد الشيخ وناصر ماهر” على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن هناك تواصل من جانب الإسماعيلي للتعاقد مع أحمد الشيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إعطاء اللاعب نفس الراتب الذي سيحصل عليه من القلعة الحمراء.

وأوضح، أن الأمر برمته متروك للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني من أجل تجهيز قائمة الموسم القادم بما يتماشي مع ارتباطات الفريق محليا وقاريًا.

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وأكد، بأن إدارة الكرة بالأهلي، تدرس عودة ناصر ماهر خاصة بعدما تم صرف النظر عن التعاقد الرسمي مع محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، بناء على رغبة موسيماني الذي فضل عدم ضمه والاكتفاء بالأسماء الموجودة داخل فريق الكرة.

ويترقب الإسماعيلي موقف بعض اللاعبين داخل الأهلي خاصة ناصر ماهر، الذي يرغب مسئولو الدراويش في الاستعانة بخدماته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضًا، بعد تألقه في صفوف سموحة هذا الموسم

ومن الأسماء المطروحة وبقوة للعودة للأهلي في الموسم الجديد كلا من أكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدي ومحمد عبدالمنعم وناصر ماهر.