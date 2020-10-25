سفير تادير: العين يجب أن يفخر بما قدمه أمام الاتفاق رغم الخسارة

قال الجزائري سفير تايدر مهاجم فريق العين السعودي إنه يتعين على الفريق أن يكون فخورًا بما قدمه أمام الاتفاق.

وقال تادير في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة التي انتهت بخسارة العين 1 / 2 اليوم السبت :” قدمنا مباراة جيدة رغم الهزيمة. كانت المباراة صعبة، وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل لكن كان هناك لاعبان جديدان كانا متواجدين في التشكيل الأساسي ولم يتأقلما جيدًا مع الفريق”.

وأشار أيضًا إلى أن الأجواء المناخية كانت حارة للغاية وأثرت على أداء اللاعبين.

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وأكد :”علينا أن نتجاوز هذه الهزيمة وأن نستعد للمباريات المقبلة من أجل تحقيق نتائج إيجابية خاصة وأن الموسم مازال طويلًا”.

يذكر أن تايدر سجل هدف فريق الوحيد اليوم وهو أول أهداف العين في دوري المحترفين بعد صعوده مطلع هذا الموسم.

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